Пермяк избил мальчика в лифте

Житель Перми набросился с кулаками на 12-летнего мальчика в лифте дома в Кировском районе города. Нападение сняла камера наблюдения, запись разошлась в социальных сетях. Родители пострадавшего обратились в полицию. МВД проверит все обстоятельства того, что произошло в лифте.

«Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. В настоящее время проверка продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы краевого ведомства.

На кадрах видно, как три ребенка едут в лифте. На одном из этажей в кабину заходит мужчина в очках, он что-то говорит одному из них и с силой два раза бьет его кулаком по лицу. В полиции уточнили, что 15 марта из больницы пришло сообщение о пострадавшем мальчике с ушибами лица.

В конце февраля в Москве пьяный отец сильно избил собственного сына. Ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.