Происшествия 30 августа 2023, 22:45 Пермячка заживо сгорела в собственной квартире МЧС: в Пермском крае женщина погибла при пожаре в жилом доме в поселке Мулянка

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В пермском поселке Мулянка загорелся жилой дом. В результате пожара погибла хозяйка одной из квартир, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном жилом доме. До приезда пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

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Пламя распространилось на площади в 160 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС нашли в одной из квартир три газовых баллона и внесли их.

Хозяйка помещения, в котором начался пожар, не успела выбраться из квартиры и погибла.

«Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — подчеркнули в ведомстве.

Для борьбы с огнем привлекли 27 человек и семь единиц техники.

В Красногорске 28 августа тушили пожар на верхнем этаже дома на Пионерской улице. Из здания вывели свыше 100 человек. Владельцам пострадавших квартир предоставят временное комфортное жилье.