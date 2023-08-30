30 августа 2023, 22:45
Пермячка заживо сгорела в собственной квартире
МЧС: в Пермском крае женщина погибла при пожаре в жилом доме в поселке Мулянка
В пермском поселке Мулянка загорелся жилой дом. В результате пожара погибла хозяйка одной из квартир, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном жилом доме. До приезда пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировался один человек.
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Пламя распространилось на площади в 160 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС нашли в одной из квартир три газовых баллона и внесли их.
Хозяйка помещения, в котором начался пожар, не успела выбраться из квартиры и погибла.
«Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — подчеркнули в ведомстве.
Для борьбы с огнем привлекли 27 человек и семь единиц техники.
В Красногорске 28 августа тушили пожар на верхнем этаже дома на Пионерской улице. Из здания вывели свыше 100 человек. Владельцам пострадавших квартир предоставят временное комфортное жилье.
Пожары
МЧС РФ
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