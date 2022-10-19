Пермячка получила штраф за то, что выломала дверь в доме любовницы мужа | 360°

19 октября 2022, 17:06
Пермячка получила штраф за то, что выломала дверь в доме любовницы мужа
Две женщины выломали дверь в доме любовницы супруга одной из них. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП по Пермскому краю.
По данным правоохранителей, потерпевшая является общей знакомой женщин. Они знали, что неверный супруг находится в ее доме.
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Хозяйка отказалась впускать пьяных гостей, после чего те выломали дверь. Суд назначил женщинам штраф в размере восьми тысяч рублей на каждую. Они выплатили его сразу же после получения квитанций.
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Штрафы
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