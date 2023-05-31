31 мая 2023, 12:34
«Периодически проводились». Сотрудница загоревшегося ТЦ в Орехово-Зуеве — о проверках пожарной безопасности
Учения по пожарной безопасности периодически проводили в загоревшемся ТЦ в Орехово-Зуеве
Учения по пожарной безопасности периодически проводили в ТЦ «Феникс», который загорелся утром в Орехово-Зуеве. Об этом «360» рассказала владелица магазина по продаже хозтоваров в этом торговом центре Галина.
«Периодически проводили», — ответила она на вопрос о том, были ли в здании учения по пожарной безопасности.
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Другие сотрудники торгового центра заявили, что сначала приняли пожар за очередное учение. По их словам, такие мероприятия проводились в здании часто.
Галина призналась, что может потерять из-за ЧП более одного миллиона рублей. Владелец ТЦ пока не выходил на связь с работающими в здании людьми, никаких новостей о возможных компенсациях пока нет. Другая женщина, которая тоже снимает в «Фениксе» помещение, по дороге на работу увидела горящий торговый центр.
«Ничего не сказали. [Причины не назовут], пока не обследуют. Мы здесь с первых дней», — сообщила собеседница «360».
По ее словам, она занималась бизнесом вместе с сестрой, в ТЦ они работают уже 12 лет.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 08:48, огонь охватил 80 квадратных метров. Спасатели быстро приехали на место происшествия. Уже в 09:47 возгорание локализовали. Причины случившегося сейчас выясняют.
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