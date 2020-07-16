Пережившего удар молнии вратаря выписали из больницы

Из больницы был выписан 16-летний вратарь футбольного клуба «Знамя труда». Гендиректор клуба Игорь Майоров сообщил, что подростка забрали родители, он хорошо себя чувствует и проходит медицинские процедуры.

Он сообщил ТАСС, что с Иваном Заборовским будет подписан контракт.

«Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы, — сообщил агентству Майоров.

Инцидент произошел 3 июля вовремя игры на стадионе «Торпедо» в Москве. В голкипера команды «Знамя труда» попала молния, когда он разминался отдельно от остальных игроков. Спас подростка тренер Антон Басов. Забровский получил сильные ожоги, и врачи ввели его в искусственную кому. Сейчас все позади.