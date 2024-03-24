Эксклюзив 24 марта 2024, 10:23 «Переживал, не спал». Житель Подмосковья нашел свою семью через сутки после теракта Житель Подмосковья нашел свою семью через сутки после теракта в Crocus City Hall Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Читать 360tv в

Житель Московской области обнаружил жену и дочерей в разных больницах вечером следующего дня после теракта в Crocus City Hall. Все они отравились угарным газом. Об этом «360» рассказала знакомая семьи Виктория.

«Мужчина был в не совсем адекватном состоянии, переживал, не спал двое суток, а муж его возил. Мне пришлось искать информацию в интернете, запрашивать, потому что в центре (видимо, в Центре помощи в БЦ „Кубик“ — прим. ред.) не было интернета. [Во время теракта] он был дома, его жена Екатерина М. и две дочки были на концерте. <…> Сразу пропала связь — наверное, телефоны потеряли», — сообщила Виктория.

Реклама

По ее словам, дочери 12 и 22 лет находятся в разных больницах, их состояние тяжелое. Жена — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она оказалась там вечером 23 марта — еще днем муж приезжал туда и не нашел ее. Собеседница «360» предположила, что Екатерину позже перевезли из другой больницы.

«По ее состоянию не знаю. Девочки в сознании, вчера общалась с психологом, про одну девочку она мне рассказывала», — добавила Виктория.

По данным МЧС России, в результате теракта 22 марта пострадали 152 человека. Погибли 133.