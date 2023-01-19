Происшествия 19 января 2023, 15:24 Перевозившему портрет древнего князя водителю выписали штраф за непристегнутого пассажира Дагестанский водитель получил штраф за не пристегнутого ремнем 300-летнего князя

Читать 360tv в

Поездка с портретом жившего 300 лет назад лезгинского князя Хаджи-Давуда закончилась для дагестанского водителя штрафом. Дорожная камера приняла картину за непристегнутого пассажира. Фотографии с места появились в социальных сетях.

"ВКонтакте"

Информация с камер поступила в Центр обработки информации, откуда водитель получил «письмо счастья» с требованием оплатить штраф за непристегнутого «пассажира» в размере тысячи рублей.

Реклама

По данным СМИ, владелец машины перевозил портрет лезгинского предводителя и князя Хаджи-Давуда, который умер в 1728 году.

Реклама

Республиканский главк ГИБДД пока никак не прокомментировал эту ошибку.