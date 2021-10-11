Перевозившего Собчак сочинского водителя отправили под домашний арест после смертельной аварии

Обвиняемого в смертельной аварии сочинского таксиста Олега Цоя отправили под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Адлерский суд. Под домашним арестом водитель проведет два месяца.

«В отношении обвиняемого установлены следующие ограничения: не покидать место проживания, не общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно», — сообщили «360» в суде.

Согласно материалам дела, в минувшую субботу, 9 октября, Олег Цой перевозил телеведущую Ксению Собчак с ассистенткой. Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии погибла пассажирка легковушки, водитель Volkswagen и еще одна женщина из салона попали в больницу. После аварии Олег Цой сдался полиции и полностью признал свою вину. Против него завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

По данным СМИ, телеведущая покинула место аварии и уехала на такси. Сама Собчак заявила, что после аварии получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. Журналисты опубликовали кадры, как ведущая самостоятельно заходит в здание сочинского аэропорта спустя 40 минут после аварии.

В своем Telegram-канале Собчак заявила, что не призывала водителя нарушать правила дорожного движения и не просила его ехать быстрее. После аварии в социальных сетях ведущую обвинили в том, что она скрылась с места аварии. Но опрошенные «360» автоюристы отметили, что требования ожидать полицию на месте ДТП распространяются только на водителей.