Эксклюзив 13 февраля 2024, 10:50 Перевозившего мармелад с каннабисом немца арестовали в Петербурге Таможенники в Пулково нашли у немца мармеладных мишек с каннабисом

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Российские таможенники обнаружили у прибывшего из Гамбурга в Петербург 38-летнего гражданина Германии мармеладных мишек с каннабисом. Правоохранители возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ, сообщили «360» в пресс-службе ФТС России.

Мужчина прилетел в Петербург к девушке, с которой познакомился в Сети. В его вещах нашли полимерный пакет с изображением листа каннабиса. Внутри упаковки находились шесть желейных мишек с резким запахом общим весом 20 г.

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Тест подтвердил наличие наркотического вещества в мармеладе. По словам иностранца, он купил мишек на родине, чтобы употребить во время перелета.

Нарушителя российского законодательства арестовали. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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