Происшествия 17 августа 2023, 15:03 Перевозившая уголь баржа затонула на Ангаре в Иркутской области СК: речная баржа с углем ушла под воду в Иркутской области на реке Ангаре РИА «Новости»

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В Иркутской области в районе города Свирска перевозившая по реке Ангаре каменный уголь баржа ушла под воду. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации на транспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Затопление баржи случилось 16 августа на 144-м километре Ангары. Судно дало крен на правый бок и ушло под воду из-за перемещения груза. Никто не пострадал.

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Следователи и криминалисты выехали на место, чтобы установить причины произошедшего.

«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре отметили, что судно принадлежит АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

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