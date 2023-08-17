17 августа 2023, 15:03
Перевозившая уголь баржа затонула на Ангаре в Иркутской области
СК: речная баржа с углем ушла под воду в Иркутской области на реке Ангаре
В Иркутской области в районе города Свирска перевозившая по реке Ангаре каменный уголь баржа ушла под воду. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации на транспорте. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Затопление баржи случилось 16 августа на 144-м километре Ангары. Судно дало крен на правый бок и ушло под воду из-за перемещения груза. Никто не пострадал.
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Следователи и криминалисты выехали на место, чтобы установить причины произошедшего.
«Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.
В транспортной прокуратуре отметили, что судно принадлежит АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».
Ранее администрация Суэцкого канала сообщила о буксире Fah, который затонул после столкновения с танкером Chinagas Legend.
Уголовное дело
Иркутская область
Следственный комитет России
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