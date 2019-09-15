  • Перевозчика после ДТП под Ярославлем начал проверять Ространснадзор

    15 сентября 2019, 02:59

    Светлана Степанова

    Управление государственного автодорожного надзора по Липецкой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) начал проверку деятельности перевозчика, которому принадлежал попавший в ДТП в Ярославской области автобус, — АО «Ярославское автотранспортное предприятие». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
    Перевозчика после ДТП под Ярославлем начал проверять Ространснадзор

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    «Ространснадзор приступил к проверке пассажироперевозчика АО „Ярославское АТП“», — сказано в сообщении.

    Пассажирский автобус утром 14 сентября следовал из Ярославля в Гаврилов Ям. На трассе Ярославль — Иваново произошло ДТП. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В салоне находилось 35 пассажиров и водитель. 28 человек пострадали, восемь — погибли.

    По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения. Скорость автобуса в этот момент не превышала нормы и составляла 53 километра в час. Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст. 264 УК России). Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное дело — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК России).