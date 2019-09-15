Перевозчика после ДТП под Ярославлем начал проверять Ространснадзор

Спешка унесла восемь жизней. Главное о ДТП с автобусом под Ярославлем Подробнее

«Ространснадзор приступил к проверке пассажироперевозчика АО „Ярославское АТП“», — сказано в сообщении.

Пассажирский автобус утром 14 сентября следовал из Ярославля в Гаврилов Ям. На трассе Ярославль — Иваново произошло ДТП. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В салоне находилось 35 пассажиров и водитель. 28 человек пострадали, восемь — погибли.

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения. Скорость автобуса в этот момент не превышала нормы и составляла 53 километра в час. Возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст. 264 УК России). Следственным комитетом возбуждено еще одно уголовное дело — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК России).