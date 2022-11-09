Перевозчик рассказал подробности аварии с 5 автобусами в Ленобласти | 360°

09 ноября 2022, 16:26
Перевозчик рассказал подробности аварии с 5 автобусами в Ленобласти
Авария с пятью автобусами случилась на въезде на конечную станцию «Колпино-Вокзал» в Ленобласти. Перевозчик «Вест-Сервис» объяснил причину ДТП. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
«Водитель автобуса № 369 не справился с управлением и задел четыре автобуса маршрутов № 330, 386, 192, 544», — уточнили в компании.
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Пассажиров ни в одном из автобусов не было, никто не пострадал. Сами транспортные средства также не получили серьезных повреждений. Правоохранители выясняют все подробности аварии.
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Ленинградская область
ДТП
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