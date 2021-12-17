Перевозчик рассказал о смерти пассажира в автобусе на севере Москвы

Пассажир автобуса на севере Москвы скончался от кровопотери. Он ударился ногой при входе в транспортное средство. Об этом «360» сообщил представитель ООО «Стартранс».

По данным организации, это произошло около 18:05 14 декабря в районе улицы Декабристов, дом 3.

«При входе в автобус мужчина ударился ногой о порог. У пассажира открылось кровотечение. На место прибыла скорая помощь, но пострадавший скончался от кровопотери», — рассказала представитель перевозчика.

Правоохранительные органы после смерти пассажира осмотрели автобус и не нашли предметов, которые могли бы привести к травмированию.

Очевидцы уточнили, что пассажир ударился голенью о ступеньку при входе. Источник «360» рассказал, что у мужчины после могло пробить артерию.

Сейчас правоохранители выясняются все обстоятельства случившегося.