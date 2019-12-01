Перевозчик рассказал о проверке разбившегося в Забайкалье автобуса

«Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — заявил собеседник и добавил, что выезжает на место аварии.

Пнев сказал, что его фирма осуществляет перевозки о маршруту Сретенск — Чита, однако в ДТП попал заказной автобус. Как сообщили РИА «Новости» в Ространснадзоре, сотрудники ведомства проведут проверку перевозчика.

Пассажирский автобус Kia Grandbird упал на крышу с моста в реку Куэнга 1 декабря. В салоне находились 43 человека. Одной из вероятных причин аварии называют лопнувшее колесо. На данный момент известно о 19 погибших.18 человек получили травмы различной степени тяжести.