  • Перевозчик рассказал о проверке разбившегося в Забайкалье автобуса

    01 декабря 2019, 13:21

    Андрей Иванов

    Пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По последним данным, погибли 19 человек. Перевозчик Сергей Пнев сообщил ТАСС, что машина проходила все необходимые проверки.
    Перевозчик рассказал о проверке разбившегося в Забайкалье автобуса

    «Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — заявил собеседник и добавил, что выезжает на место аварии.

    Пнев сказал, что его фирма осуществляет перевозки о маршруту Сретенск — Чита, однако в ДТП попал заказной автобус. Как сообщили РИА «Новости» в Ространснадзоре, сотрудники ведомства проведут проверку перевозчика.

    Пассажирский автобус Kia Grandbird упал на крышу с моста в реку Куэнга 1 декабря. В салоне находились 43 человека. Одной из вероятных причин аварии называют лопнувшее колесо. На данный момент известно о 19 погибших.18 человек получили травмы различной степени тяжести.