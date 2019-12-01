Перевозчик рассказал о проверке разбившегося в Забайкалье автобуса
Пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По последним данным, погибли 19 человек. Перевозчик Сергей Пнев сообщил ТАСС, что машина проходила все необходимые проверки.
«Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — заявил собеседник и добавил, что выезжает на место аварии.
Пнев сказал, что его фирма осуществляет перевозки о маршруту Сретенск — Чита, однако в ДТП попал заказной автобус. Как сообщили РИА «Новости» в Ространснадзоре, сотрудники ведомства проведут проверку перевозчика.
Пассажирский автобус Kia Grandbird упал на крышу с моста в реку Куэнга 1 декабря. В салоне находились 43 человека. Одной из вероятных причин аварии называют лопнувшее колесо. На данный момент известно о 19 погибших.18 человек получили травмы различной степени тяжести.