Перевернувшийся Mercedes в Петербурге попал на видео

По данным издания, авария произошла около одного из домов на Синопской набережной. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась, вылетев за разделительный забор. Мужчина, сидевший за рулем, а также трое его пассажиров пострадали. Они отказались от госпитализации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.