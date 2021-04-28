Перевернувшаяся фура парализовала движение на участке «Тавриды». Видео

Перевернувшая фура перекрыла движение на 82-м километре дороги А291 в сторону Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Тамань».

Причины ДТП уточняются. На место аварии были направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Объезд места аварии организовали через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог. Очевидцы аварии сообщили в соцсетях, что фура полностью перекрыла две полосы. Данных о пострадавших нет.

В начале апреля движение на севастопольском участке трассе «Таврида» было закрыто из-за схода грунта. Тогда водителям приходилось пользоваться старой дорогой, которая идет через село Верхнесадовое.