Перевернутый автобус в Подмосковье попал на видео

Появились новые видео с места аварии с рейсовым автобусом в Волоколамске, которая унесла жизни двух человек. На кадрах виден перевернувшийся автобус, возле которого работают полицейские.

Также на видео вновь попали машины ДПС, Центра медицины катастроф. На месте также находятся два вертолета санавиации.

Рейсовый автобус с пассажирами упал с моста на повороте на деревню Матренино в 09:35. Автобус пробил отбойник и вылетел с эстакады на прилегающую дорогу. В аварии, по последним данным, пострадали 14 человек. Ранее Минздрав Подмосковья сообщал о восьми пострадавших, у двух из которых травмы тяжелые, у шести — средней тяжести.

Проверку по факту происшествия организовала прокуратура Московской области. По ее поручению Волоколамская городская прокуратура должна оценить соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Волоколамска Игорь Тресков.