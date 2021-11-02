Перестрелка произошла в Петербурге

Полицейская погоня со стрельбой произошла в Адмиралтейском районе. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла 31 октября. Полицейским сообщили, что пьяный мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2104. Находился он неподалеку от дома 12 по проспекту Римского-Корсакова. Водитель ДПС начал погоню, однако водитель начал лишь ускоряться, совершая опасные маневры.

Сотруднику органов пришлось применить табельное оружие. В итоге злоумышленник столкнулся с припаркованным Citroen на пересечении Минского переулка с улицей Союза Печатников, где его и задержали.