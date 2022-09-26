Звуки выстрелов напугали сотрудников бара в Казани | 360°

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Звуки выстрелов напугали сотрудников бара в Казани

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Двое жителей Казани накануне напугали посетителей и сотрудников бара выстрелами во время отдыха в одном из заведений на улице Рауиса Гареева. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по столице Татарстана.

Как оказалось, один из отдыхающих решил продемонстрировать своему приятелю пистолет, а затем произвел несколько выстрелов вхолостую, поскольку у него не было патронов.

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