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    27 июля 2020, 11:44

    Перестрелка произошла у ночного бара в Уфе. Есть пострадавший

    Александра Ломейко

    В Уфе мужчины устроили перестрелку рядом с одним из городских баров. Пострадал один человек. После случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

    Стрельба раздалась в ночь на 27 июля на улице Чернышевского, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Конфликт возник между двумя мужчинами. Из бара на улицу вышли их друзья, началась перестрелка из пневматического оружия.

    «Один человек с травмами обратился за медицинской помощью», — уточнил собеседник агентства.

    По информации ГУ МВД по Башкирии, после случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно установлено, что мужчины поссорились, из-за чего и схватились за оружие. Все это попало на камеры наблюдения, а видео появилось в соцсетях.

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    Новости SMI.FM