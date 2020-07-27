Перестрелка произошла у ночного бара в Уфе. Есть пострадавший

В Уфе мужчины устроили перестрелку рядом с одним из городских баров. Пострадал один человек. После случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Стрельба раздалась в ночь на 27 июля на улице Чернышевского, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт возник между двумя мужчинами. Из бара на улицу вышли их друзья, началась перестрелка из пневматического оружия.

«Один человек с травмами обратился за медицинской помощью», — уточнил собеседник агентства.

По информации ГУ МВД по Башкирии, после случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Предварительно установлено, что мужчины поссорились, из-за чего и схватились за оружие. Все это попало на камеры наблюдения, а видео появилось в соцсетях.

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