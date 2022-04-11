Перестрелка из-за ссоры началась в Ноябрьске

Житель Ноябрьска выстрелил в своего соседа из дробовика после ссоры. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на издание «Ямал1».

Ситуация произошла в воскресенье, 10 апреля, неподалеку от дома № 61 по Магистральной. Пострадавший рассказал, что ввязался в конфликт с соседями после того, как решил починить во дворе трактор. Через какое-то время другой участник конфликта выстрелил в него из дробовика. Выстрел пришелся на голень и поясницу.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. По словам медиков, его здоровью ничего не угрожает.