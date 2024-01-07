Происшествия 07 января 2024, 07:28 Перешли грани. Пушилин отреагировал на обстрелы Белгорода и Донецка. Пушилин: ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку РИА «Новости»

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Украинские военные перешли все грани после ударов по Белгороду и Донецку. Об этом РИА «Новости» сказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что в ответ российские силы работают жестко, но исключительно по военным целям.

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«В военном плане эта работа набирает обороны. Мы жестко отвечаем, но только по объектам с военной целесообразностью. Противник перешел грани, это придает нам сил. Мы знаем, кому противостоим. Но если поступать так, как они — все потеряет смысл», — сказал глава ДНР.

Пушилин добавил, что необходимо уничтожать ВСУ, не затрагивая гражданское население.

«Перед Россией стоит такая сложнейшая задача, но я уверен, что мы с ней справимся. ДНР под обстрелами с 2014 года, однако мы не перестали быть людьми. Если мы начнем поступать методами противника, то чем мы лучше его?» — задался вопросом он.

Ранее Пушилин призвал наградить всех участников специальной операции. По его словам, это важно для будущих поколений.