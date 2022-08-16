Перешедший на жилые дома лесной пожар в Ростовской области охватил 138 гектаров

Тушением пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области занимаются более 450 специалистов и 107 единиц техники. Пламя распространилось на площади 138 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что тушение осложняют жаркая погода и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, который сильнее раздувает огонь. Для ликвидации огня спасатели уже привлекли авиацию. На очаги возгорания с воздуха сбросили 275 тонн воды.

Из пострадавшей от огня станицы Верхнекундрюченская эвакуировали местных жителей. В пункт временного размещения на хуторе Елисеевский доставили 39 человек, в том числе 14 детей.

Пожар начался на территории местного лесничества днем в понедельник, 15 августа. Сильный ветер раздул пламя и помог огню быстро распространиться и перейти на жилые дома в станице Верхнекундрюченская, где число поврежденных огнем построек выросло до 60. Местных жителей эвакуировали.

В региональном главке МЧС подчеркнули, что ситуация с пожаром стабилизировалась. Погибших и пострадавших нет, но о локализации огня речь пока не идет.