Драка мигрантов в Екатеринбурге переросла в перестрелку

Конфликт группы мигрантов в Екатеринбурге закончился стрельбой. Как сообщило Ura.ru со ссылкой на очевидцев, стычка приезжих произошла около летнего кафе на пересечении улиц Репина и Токарей.

По словам свидетелей, в драке принимали участие около 30 человек. В какой-то момент началась стрельба. Прозвучало не менее 30 выстрелов. Когда на место прибыли сотрудники полиции одна группа приезжих успела сбежать.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал издания «Е1».

На опубликованных кадрах видно, как две группы молодых людей устроили разборку. Одни участники конфликта спрятались за припаркованными автомобилями. После начала стрельбы, скрывавшиеся за машинами убежали. За ними в погоню бросилась огромная толпа.

Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил изданию, что группа мигрантов устроила драку с перестрелкой около кафе «Топчан».

Прибывшие на место сотрудники полиции нашли на месте стычки несколько гильз. По предварительным данным, от травматического оружия. В ходе конфликта повреждения получили несколько автомобилей. У них оказались разбиты стекла.

В данный момент полицейские опрашивают персонал заведения и устанавливают личности участников конфликта. Сообщений о пострадавших или погибших в полицию не поступало.

МВД проводит проверку по факту драки и стрельбы. По итогам в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела.