Перепутала матку с плацентой: на врача в Свердловской области завели уголовное дело из-за гибели роженицы
Грубая ошибка стала причиной страшной гибели молодой матери, сообщил «Царьград» со ссылкой на портал E1.
В Свердловской области в больнице Нижних Серег после родов умерла 22-летняя девушка.
Сообщается, что у роженицы было прикрепление плаценты к стенке матки. Эта аномалия выявляется в родах. Плаценту при этом необходимо отделять под наркозом. Акушер местной больницы пренебрегла правилами и стала агрессивно вырывать плаценту без наркоза.
По словам юриста Вадима Коротаева, врач ошибочно приняла выворот матки за отделение последа и продолжила тянуть.
Полный выворот матки привел к массивному кровотечению, необратимому шоку и остановке сердца девушки.
Уголовное дело передали в прокуратуру.