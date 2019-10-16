Перепутала матку с плацентой: на врача в Свердловской области завели уголовное дело из-за гибели роженицы

В Свердловской области в больнице Нижних Серег после родов умерла 22-летняя девушка.

Сообщается, что у роженицы было прикрепление плаценты к стенке матки. Эта аномалия выявляется в родах. Плаценту при этом необходимо отделять под наркозом. Акушер местной больницы пренебрегла правилами и стала агрессивно вырывать плаценту без наркоза.

По словам юриста Вадима Коротаева, врач ошибочно приняла выворот матки за отделение последа и продолжила тянуть.

Полный выворот матки привел к массивному кровотечению, необратимому шоку и остановке сердца девушки.

Уголовное дело передали в прокуратуру.