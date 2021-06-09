«Перепутала газ с тормозом»: иномарка протаранила палатку на рынке в Раменском

Иномарка протаранила торговые ряды на рынке в Раменском. В результате сильно пострадала женщина, которая находилась за прилавком палатки. Подробности ДТП рассказала «360» очевидица ДТП.

По словам женщины, после того как машина врезалась в палатку, она услышала, как кто-то стонет, вокруг были рассыпаны фрукты и овощи. На место быстро прибыла машина реанимации. Продавщицу госпитализировали.

«Сначала говорили, что у нее сломан позвоночник, но вроде это не подтвердилось, и у нее перелом ноги», — сообщила она.

За рулем красной Кia Ceed была женщина. Сотрудники рынка предлагают, что водитель просто перепутала газ с тормозом. После аварии она вышла из машины, но, видимо, из-за шокового состояния не стала помогать пострадавшей, а просто стояла рядом.

«Потом сюда приехала обычная скорая. Ей тоже оказали помощь», — добавила собеседница «360».

Она отметила, что к медикам мог обращаться кто-то еще, но госпитализация потребовалась только продавщице. Очевидица уточнила, что водитель Кia тоже работает на этом рынке.