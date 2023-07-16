Эксклюзив 16 июля 2023, 11:09 Перепутал педали. Водитель в Алтайском крае сбил двух женщин и ребенка во дворе дома «360»: момент ДТП в Заринске, где водитель сбил двух женщин и ребенка, попал на видео

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Женщина-водитель сбила трех человек во дворе дома в Заринске в Алтайском крае. Видео момента происшествия оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что водитель пытается выехать с места стоянки, но делает это не очень уверенно. Когда машина наконец развернулась так, что можно было двинуться в путь, автомобилист, резко сдал назад и сбил двух женщин и девочку.

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Двое оказались под колесами, ребенка отбросило в сторону. На помощь к людям бросились соседи. Водитель, по всей видимости, перепутала педали. Точные причины происшествия установят специалисты.

Источник телеканала сообщил, что трое человек попали в больницу. На записи видно, что девочка, которая стояла со взрослыми, была с коляской. Был ли в ней ребенок — пока неизвестно.