Происшествия 18 января 2024, 00:34 «Перепутал». Изнасиловавший парня дочери москвич объяснил свой поступок Baza: москвич мог изнасиловать молодого человека своей дочери по ошибке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, который изнасиловал в Москве парня родной дочери, назвал причину своих действий, сославшись на проблемы с супругой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 22-летний парень пришел к возлюбленной вместе с подругой. Они — художники, из обеспеченных семей, которые хотели поработать над картинами и заодно поговорить о творчестве. Пострадавший знал свою девушку со школы, поэтому был лично знаком с ее отцом, они даже виделись несколько раз.

Реклама

Сейчас правоохранители выясняют мотивы 66-летнего москвича, которые побудили его совершить сексуальное насилие. По одной из версий, он мог перепутать гостя с подругой дочери. Мужчина уже извинился и рассказал, что у него давно не было интимной близости, ведь у них с женой в последнее время не ладились отношения.

Преступление произошло в столичном районе Митино. Согласно предварительной версии, пожилой мужчина набросился на парня и изнасиловал его.