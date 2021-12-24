Переполненный паром загорелся в Бангладеш. 38 человек погибли

Как минимум 38 человек погибли в результате пожара на юге Бангладеш. Как сообщает Reuters, в округе Джалокати загорелся трехэтажный паром, перевозивший людей.

Инцидент произошел на юге страны, судно направлялось в Баргуну из столицы Дакки через Джалакати. Всего на пароме находилось 500 человек.

Сотрудники поисковых отрядов не исключают, что число погибших может увеличиться.

По предположительным данным, возгорание произошло в машинном отделении, откуда огонь перекинулся на все судно.

Полиция обнаружила 32 тела, около 100 человек отправлены в больницу с ожогами.

Ранее в муниципалитете Брахманбариа на востоке Бангладеш катер столкнулся с траулером, не менее 20 человек погибли.