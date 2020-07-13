Переодевание плавок закончилось сломанной челюстью для жителя Урала

Под Алапаевском, житель Урала спрятался за машину, чтобы переодеться после купания. Когда мужчина оголился, его увидели дети из проезжающей мимо машины.

Отец семейства решил наказать любителя поплавать и ударил его. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Мужчина намерен подать заявление и добиться справедливости через суд.

Недавно во Франции пассажиры избили водителя автобуса. Конфликт из-за медицинской маски закончился смертью пострадавшего.