«Перенес трепанацию черепа». Лифтера жестоко избили в Подмосковье из-за разоблачения аферы разнорабочих

Разнорабочие стали ломать лифты, чтобы заработать на подъеме грузов в новостройке. Чинить оборудование постоянно приходилось лифтерам. В один из дней специалиста лифтовой службы нашли без сознания избитым. Подмосковные полицейские уже ищут нападавших.

По словам местных жителей, строительные бригады стали выводить лифты из строя в одной из новостроек в Одинцовском городском округе. Так как во всем доме идет ремонт, рабочие стали брать деньги за подъем стройматериалов по лестнице.

«Как только человек отдает деньги за подъем, они включают лифт и перевозят стройматериалы на лифте. У женщины попросили 50 тысяч рублей за подъем на 23 этаж», — рассказал «360» местный житель Александр Жуйков.

Он отметил, что о схеме гастарбайтеров знали все, но справиться с ними не получалось. На очередной выезд отправился сотрудник лифтовой службы, который так и не вернулся домой. Спустя какое-то время мужчину нашли без сознания на лестничной клетке.

«Два дня или сутки не было, потом его подбросили на лестницу. Он был без сознания. Он перенес, на сколько я знаю, трепанацию черепа. Он был вчера в реанимации», — сказал Жуйков.

Местные жители считают, что лифтера избили рабочие. Точная причина нападения пока неизвестна, но домовладельцы уверены, что все дело в мошеннических действиях разнорабочих.

«Может быть, он им пригрозил чем-то или ругался с ними. Скорее всего, у них был какой-то диалог», — предположил мужчина.

Как рассказала жена избитого лифтера Неля, ее муж сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Мужчина получил серьезные травмы. При этом она не смогла подтвердить, что ее супруга избили гастарбайтеры из-за аферы с лифтами.

«Не могут подтвердить этот факт. Это чье-то предположение. Мы не обсуждали работу дома. <…> Из-за того, что это предалось огласке, все разбежались, даже если это были мигранты», — отметила женщина.

Она добавила, что пока правоохранители не нашли нападавших. Разбирательство уже начали проводить.

«Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства инцидента, произошедшего в Одинцовском г. о, где в подъезде одного из домов на улице Эйнштейна был обнаружен мужчина с телесными повреждениями», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве добавили, что сейчас правоохранители устанавливают свидетелей, а также выясняют личности нападавших. Пока все обстоятельства продолжают устанавливать.