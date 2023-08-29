Происшествия 29 августа 2023, 17:18 Перемещения Алины Горбачевой в день исчезновения восстановят поминутно СК: перемещения фигуристки Горбачевой в день пропажи восстанавливают поминутно

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Следователи детально и поминутно восстанавливают маршрут передвижения фигуристки Алины Горбачевой в день исчезновения в Москве. Об ходе расследования рассказали в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

По данным ведомства, специалисты уже установили круг общения спортсменки, допрашивают ее родственников, педагогов и тренерский состав. Поисковые мероприятия продолжаются, подчеркнули в СК.

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Фигуристка пропала 28 августа после тренировки. Она вышла из спортивного комплекса на Летной улице. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По данным «360», в парке на набережной нашли вещи, которые, предположительно, принадлежат Горбачевой. Источник отметил, что у девушки были с собой дорогие гаджеты и около 20 тысяч рублей наличными.

Дядя пропавшей в беседе с «360» предположил, что Алина могла так поступить в качестве мести за ссору с тренером.

По факту исчезновения фигуристки возбудили дело об убийстве.

По информации источника «360», в 16:30 два катера, которые привлекали для поисков Горбачевой, закончили поиски. В ходе операции никого не обнаружили.