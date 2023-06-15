Эксклюзив 15 июня 2023, 15:51 «Переломаны 20 ребер». Бык забодал насмерть женщину и ранил ее мужа в Курской области Глава сельсовета Солдатского рассказал о состоянии мужчины, чью жену бык насмерть забодал Unsplash

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Бык убил женщину в селе Солдатское Курской области. Как сообщил «360» глава сельсовета Александр Сотников, ее мужа госпитализировали с множественными переломами ребер.

«Он в больнице сейчас лежит, у него переломаны 20 ребер», — рассказал Сотников.

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Речь идет о многодетной семье, которая держала скот и занималась в том числе продажей молока.

«У них коров пять или шесть было, они держали этого быка, ему уже четвертый год. Честно сказать, они его обижали», — добавил собеседник «360».

Семья состояла из родителей, их трех дочерей и сына. Старшая переехала в Москву, другая вышла замуж и живет в соседней деревне, еще одна учится в медколледже в Курске, сыну 14 лет, он недавно перешел в девятый класс. Младшие дети сейчас ухаживают за отцом, также на помощь им приехали и другие родственники.

По данным газеты «Известия», случай произошел утром 15 июня. Бык отвязался от стойла, супруги попытались вернуть животное домой, но его это только разозлило. Потом бык выбежал на луг, где находилась пара, и забодал хозяйку насмерть.