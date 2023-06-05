Эксклюзив 05 июня 2023, 15:13 «Перелетели через газон и врезались в здание». Очевидец — о ДТП с внедорожником в Уфе Очевидец рассказал, как внедорожник в Уфе столкнулся с домом, пострадали четыре человека

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В Уфе внедорожник на полной скорости перелетел через газон и врезался в жилой дом. Пострадали четыре человека. Очевидец по имени Ильшат рассказал «360» о тяжелом состоянии одной из пассажирок.

Авария произошла 5 июня после полудня на улице 8 Марта. Мужчина вышел на перекур, когда в 15 метрах от него пронесся Renault Duster.

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«Ребята двигались на приличной скорости, тормозили, не вписались в поворот, ударились о бордюр, перевернулись, перелетели через газон и врезались в здание», — сказал он.

После столкновения занялся огонь. Ильшат вынес из магазина в том же здании, куда врезалась иномарка, огнетушитель и погасил его. В это время пришли другие люди и стали помогать пассажирам выбираться из машины. Сначала выбрались молодой человек и девушка, потом спасли остальных.

«Одна прямо очень сильно пострадала, ей больше всех досталось. Одну вытащили [сотрудники] МЧС», — заявил мужчина.

Зажатую пассажирку освободили при помощи гидравлического инструмента, сообщило Управление гражданской защиты Уфы. Она получила серьезные травмы.

Госавтоинспекция Башкирии заявила, что за рулем находился 33-летний уфимец, с ним ехали девушки в возрасте 19, 20 и 24 лет. Всех госпитализировали. Водителя в мае привлекали за езду без прав и в нетрезвом виде.