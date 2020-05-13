Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве

В жилом доме в Москвы обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

В результате обрушения перекрытий лестничные марши оказались сильно засыпаны. На месте происшествия уже работают пожарные. Началась эвакуация людей. Тех жильцов дома, что оказались отрезаны от выхода, будут эвакуировать при помощи автолестниц.

Инцидент произошел в Юго-Восточном административном округе Москвы на Шоссе Энтузиастов, 22/18.

На место происшествия следует еще около 30 пожарных расчетов. Создан штаб МЧС.

Информации о погибших и раненых пока не поступало.