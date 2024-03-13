13 марта 2024, 13:13
Перехваченные дроны упали на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов
Губернатор Голубев: БПЛА упали на Новошахтинский завод нефтепродуктов
Военные перехватили в Ростовской области три беспилотника. Аппараты упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.
«По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. <…> Последствия уточняются», — объявил он.
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Глава региона заявил, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Работу технологических объектов на заводе приостановили.
Дежурные системы радиоэлектронной борьбы сработали утром 13 марта. Три беспилотника остановили на подлете к Новошахтинску. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за удары по трем нефтеперерабатывающим заводам в России.
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