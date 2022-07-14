ДТП с участием иномарки произошло в среду, 13 июля, на перекрестке улиц Егорова и Юбилейная во Владимире. В результате аварии пострадал ребенок. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на группу «Подслушано во Владимире» во «Вконтакте».

На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что ребенок решил перебежать дорогу по пешеходному переходу. Перед мальчиком затормозил автобус, однако внезапно его сбил автомобиль, за рулем которого находилась девушка.

По предварительным данным, ребенок находится в больнице. Врачи борются за его жизнь. Официальной информации о происшествии пока не поступало.