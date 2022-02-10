Переходившего реку вброд монаха смыло потоком в Сочи

Четыре монаха в Сочи решили перейти вброд реку Безымянка. Поднявшийся уровень воды помешал им дойти до другого берега. В результате одного из них смыло потоком. Об этом сообщили на странице пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в социальной сети «ВКонтакте».

Все произошло 9 февраля в горном селе Аибга. Монахи пытались найти унесенного потоком воды товарища самостоятельно, но это им не удалось. В результате они обратились за помощью к спасателям.

По словам местных жителей, в обычное время приток реки Псоу люди переходят вброд «едва намочив ноги». Однако в последнее время в регионе выпало большое количество осадков, в результате уровень воды поднялся почти на полтора метра.

Спасатели привлекли к поискам унесенного рекой монаха вертолет. Они обследовали береговую полосу и русло реки Безымянки до слияния с рекой Псоу. Пока поиски не увенчались успехом.

Ранее спасатели рассказали историю гибели семьи из четырех человек на карельском озере Кумчозеро, которое находится рядом с деревней Покровское Медвежьегорского района.