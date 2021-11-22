Отца с сыном сбили на пешеходном переходе в Жуковском

Мужчину с шестилетним сыном сбили на пешеходном переходе в Подмосковье. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы, его отец не пострадал.

«Водитель, управлявший автомобилем Dodge, при проезде на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которому шесть лет. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Состояние стабильное», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Мичурина в районе дома № 4а.

Видео с ДТП в Жуковском опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что машина сбила людей практически на середине пешеходного перехода. Автомобиль протащил ребенка вперед, а мужчина упал от удара в сторону. После столкновения водитель остановился и выбежал из машины, направившись к сбитому мальчику.

По информации канала, в результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого бедра. Отец мальчика не пострадал. В автомобиле находился 50-летний мужчина.

Сейчас во всех обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранители.