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    22 ноября 2021, 21:50

    Отца с сыном сбили на пешеходном переходе в Жуковском

    Дарья Бунякова, Евгения Бардонова

    Мужчину с шестилетним сыном сбили на пешеходном переходе в Подмосковье. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы, его отец не пострадал.

    Отца с сыном сбили на пешеходном переходе в Жуковском

    «Водитель, управлявший автомобилем Dodge, при проезде на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которому шесть лет. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Состояние стабильное», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    В ведомстве уточнили, что авария произошла на улице Мичурина в районе дома № 4а.

    Видео с ДТП в Жуковском опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На кадрах видно, что машина сбила людей практически на середине пешеходного перехода. Автомобиль протащил ребенка вперед, а мужчина упал от удара в сторону. После столкновения водитель остановился и выбежал из машины, направившись к сбитому мальчику.

    По информации канала, в результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого бедра. Отец мальчика не пострадал. В автомобиле находился 50-летний мужчина.

    Сейчас во всех обстоятельствах и причинах аварии разбираются правоохранители.