Пешеходный переход рухнул на машины в Пермском крае

В Пермском крае пешеходный переход обрушился на проезжающие автомобили. По данным МЧС, есть погибшие.

ЧП произошло на дороге Пермь — Екатеринбург. Под конструкцией оказались два автомобиля — самосвал и «Газель».

«Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль „Газель“. К сожалению, есть погибшие», — сказано в сообщении главка МЧС России по региону.

На месте работают оперативные службы, в том числе спасатели. Привлечены 26 человек и девять единиц техники. Из-за частично перекрытой дороги образовалась пробка длиной почти в два километра.