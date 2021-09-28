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    28 сентября 2021, 05:26

    Пешеходный переход рухнул на машины в Пермском крае

    Наталья Жуковская

    В Пермском крае пешеходный переход обрушился на проезжающие автомобили. По данным МЧС, есть погибшие.

    Пешеходный переход рухнул на машины в Пермском крае

    ЧП произошло на дороге Пермь — Екатеринбург. Под конструкцией оказались два автомобиля — самосвал и «Газель».

    «Поступило сообщение об обрушении пешеходного перехода на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург на самосвал МАN и автомобиль „Газель“. К сожалению, есть погибшие», — сказано в сообщении главка МЧС России по региону.

    На месте работают оперативные службы, в том числе спасатели. Привлечены 26 человек и девять единиц техники. Из-за частично перекрытой дороги образовалась пробка длиной почти в два километра.