Перегородка между этажами обрушилась на складе в Москве

Металлические перегородки рухнули в производственно-складском помещении в Москве. В результате пострадал один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Обрушение произошло в здании на улице Стахановской. Между первым и вторым этажами рухнули металлические перегородки. Общая площадь обрушения составила 400 квадратных метров. По словам сотрудников производственного слада, при ЧП травмы получил один человек.

Спасатели присвоили происшествию второй ранг сложности. Сейчас всех людей из здания эвакуируют. Сколько человек может находиться под завалами, пока остается неизвестным.

«Да, произошло обрушение конструкций у складского помещения. Дальнейшая информация уточняется», — подтвердили «360» информацию о случившемся в пресс-службе МЧС.