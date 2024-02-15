Происшествия 15 февраля 2024, 17:10 Переевшая белка застряла на балконе в Москве Московские спасатели вызволили с балкона квартиры застрявшую белку РИА «Новости»

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Молодая белка застряла на балконе квартиры на улице Профсоюзная в Москве и не смогла выбраться самостоятельно. Грызуна пришлось вызволять отряду СпасРезерв. О происшествии рассказали в пресс-службе организации.

Пожилые дамы, хозяйки квартиры, баловали животное угощениями, поэтому белка часто захаживала к ним в гости через щель в ограждении балкона. Но в этот раз грызун, перекусив, не смог выбраться на волю.

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«Белочка не смогла пролезть в щелочку обратно. Видимо, какой-то орешек оказался лишним», — сыронизировали в пресс-службе.

Пенсионерки вызвали на помощь спасателей. Команда специалистов поймала белку сачком и, проконсультировавшись с зоологом, отпустила ее на свободу в ближайшем лесу.

Сотрудники спасательного отряда отметили, что в преддверии периода размножения, в конце февраля — начале марта, белки активно ищут место для гнездования и готовятся к рождению потомства.

Москвичи более 400 раз сообщили о попавших в беду животных через портал «Наш город». Большинство происшествий случается с кошками и собаками, однако иногда в беде оказываются и экзотические звери.