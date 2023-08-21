Эксклюзив 21 августа 2023, 21:23 «Переехали по работе и жили в Подмосковье». Сын погибших в Москве диггеров рассказал о родителях Сын погибших в Москве диггеров сообщил, что не знал о смерти родителей Telegram-канал Baza

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Спасатели достали из Москвы-реки тела диггеров Елены и Андрея Фадеевых, которые числились пропавшими. Сын погибших Николай сообщил «360», что не знал о смерти родителей.

Диггерство — это увлечение, которое заключается в исследовании подземных сооружений, таких как станции метро, бомбоубежища и секретные тоннели. Во время такой экскурсии по подземным коммуникация столицы 20 августа пропали восемь человек. Спасатели достали из Москвы-реки тело 63-летней Елены Фадеевой, а через несколько часов в воде обнаружили тело ее супруга — 63-летнего Андрея Фадеева. Сын погибших ответил на вопрос о том, знал ли он, что его родители числятся пропавшими.

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«Не знаю, но догадался», — поделился Николай.

Он добавил, что не знал и о гибели Елены и Андрея. Фадеев также рассказал, что его родители переехали из Санкт-Петербурга в Подмосковье по работе около 10 лет назад. Сам он остался в родном городе.

«Папе предложили лет 10 назад в Москву переехать по работе. Они переехали по работе и жили в Подмосковье. У них там была квартира, а я в Питере остался», — сообщил Николай.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших диггеров в коллекторе в столице. Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства трагедии, добавил глава города.