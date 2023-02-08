Эксклюзив 08 февраля 2023, 14:15 «Передрались и выбежали». Массовая драка подростков у школы Челябинска попала на видео Появилось видео массовой драки подростков возле челябинской школы

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Шестеро подростков подрались возле школы в Челябинске, одному из них потребовалась медпомощь. В распоряжении «360» оказались кадры драки. Судя по видео, она была довольно жестокой и продолжалась несколько минут. В какой-то момент упавшего парня били кулаками. Правда, потом кто-то из подростков помог ему подняться.

Они дрались возле турникетов, но внутрь здания не входили. Тем не менее все происходило на глазах у других детей и они могли попасться под горячую руку, при этом охрана, по-видимому, не реагировала.

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Мать одной из школьниц, Светлана, призналась «360», что очень испугалась за дочь, узнав о случившемся. Она получила фото и видео, когда была за рулем, и даже расплакалась, когда в итоге увидела девочку и убедилась, что с ней все в порядке.

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«Говорят, там шесть человек передрались и выбежали, внутрь школы не попали. Бросилась звонить узнавать, как там мой ребенок — она без телефона. Преподаватели меня немного успокоили. Полетела в школу. Эмоции зашкаливали», — рассказала Светлана.

Она заметила, что охранник школы — «дедушка-пенсионер».

«Что он сделает? Нужна хорошая охрана», — подытожила женщина.