Перед зданием правительства Свердловской области затопило улицу

«Заявка поступила 10 минут назад, туда направлены две бригады. Подробности сообщу позже, когда что-то станет известно. В любом случае, сразу после локализации утечки на место будет направлен цех по благоустройству», — рассказала пресс-секретарь МУП «Водоканал» Екатеринбурга Ольга Булатова.

Позже появилась информация, что утечку локализовали. Также в пресс-службе «Водоканала» рассказали, что все жители домов, подключенных к данной сети, обеспечены водой.

«Утечку на водоводе диаметром 1000 мм локализовали, для устранения последствий разлива воды на место направлены службы по благоустройству. Все абоненты, запитанные от этого водовода, обеспечены холодным водоснабжением», — сообщила Ольга Булатова.