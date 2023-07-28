Эксклюзив 28 июля 2023, 18:11 «Перед ногами у меня осколок ракеты». Жительница Таганрога едва не стала жертвой обстрела ВСУ Жительница Таганрога заявила, что осколок украинской ракеты попал в квартиру ее бабушки Телеканал «360»

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Осколок украинской ракеты разбил стекло и влетел в квартиру жительницы Таганрога, рассказала «360» ее внучка Екатерина. По ее словам, она сильно испугалась за бабушку, которая чудом не пострадала.

Собеседница «360» заявила, что была дома со своим супругом и младшей сестрой, когда раздался взрыв.

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«Я вижу, что дым идет от дома моей бабушки, то есть недалеко от нее. Я ей позвонила, она плачет — Катюша, кто что-то ко мне залетело, окно разбито, все в осколках. Я приезжаю до бабушки, я очень сильно испугалась. Слава богу, что с бабушкой все хорошо. Она у меня родилась просто в рубашке», — рассказала девушка.

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Женщина только включила стиральную машинку и села на диван, как в окно что-то залетело. Это был осколок ракеты, и жительница Таганрога не сразу поняла, что случилось.

«Я вообще сначала думала, что просто окно взорвалось, лопнуло, точнее, от такого громкого звука. Выхожу на кухню, а там перед ногами у меня осколок ракеты», — процитировала бабушку внучка.

По ее словам, на место происшествия приехали полицейские. Они осмотрели квартиру, составили протокол и забрали осколок снаряда.

Днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. В Минобороны сообщили, что по городу ударила Украина. Гражданскую инфраструктуру атаковали при помощи комплексов С-200.