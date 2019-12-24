Перечислены версии крушения Су-57 в Хабаровском крае

«Основные версии крушения Т-50 (это заводской индекс Су-57 — прим. ред.) в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что поиски черных ящиков истребителя уже начаты.

Самолет Су-57 24 декабря упал во время испытательного полета в Комсомольске-на-Амуре в 111 километрах от аэропорта базирования. Летчику удалось катапультироваться. В результате произошедшего никто не пострадал.

Истребитель принадлежит авиационному заводу КнААЗ (филиал «Сухого»). Всего для летных испытаний предприятие создало десять крылатых машин Су-57. Первый полет этой модели состоялся в начале 2010 года. По данным «Интерфакса», Минобороны России в ближайшее время получит первый серийный самолет Су-57. ВКС РФ к 2028 году должны закупить 76 таких истребителей.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, а также преодолевать ПВО противника. Кроме того, он предназначен для поражения наземных и надводных целей.