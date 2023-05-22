22 мая 2023, 17:17
Перебои со связью заметили в Белгородской области
ТАСС: жители Белгородской области заметили перебои в работе связи
Жители Белгородской области заметили перебои в работе интернета и мобильной связи в районах, где идет работа по ликвидации группы украинских диверсантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«В районах, где идут мероприятия, практически полностью отсутствует мобильный интернет и мобильная связь», — рассказали местные жители.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что на территорию Грайворонского округа днем в понедельник, 22 мая, вошла украинская диверсионная группа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что правоохранительные органы приступили к работе по уничтожению неонацистов, средств и сил на месте достаточно.
Также стало известно, что в Белгородской области ввели планы «Эдельвейс» и «Перехват». По предположительной информации, диверсанты передвигаются по территории региона на автомобилях «Ока» и Geely.
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