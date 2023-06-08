Происшествия 08 июня 2023, 16:04 Перебои с дозвоном в экстренные службы зафиксировали во Владивостоке из-за мощного ливня РСЧС Владивостока: перебои с дозвоном по номеру «112» произошли из-за непогоды РИА «Новости»

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Аварийная ситуация сложилась на телефонных сетях во Владивостоке во время грозы. Это сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили местные жители, сообщил ТАСС.

«В связи с аварией на сетях телефонной связи возможны перебои при обращении в службу „112“», — уточнили в ведомстве.

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Владивосток накрыли сильные ливни с порывистым ветром и грозой. Жители жалуются на заторы на дорогах из-за непогоды. Пешеходы не могут добраться домой через затопленные низины.

Непогода стала причиной перевода Дальневосточного федерального университета на дистанционный режим работы в четверг, 8 июня.

В полдень в городе зафиксировали выпадение половины месячной нормы осадков — 52 миллиметров. Повышенная влажность спровоцировала небольшие оползни на нескольких дорогах.

Во Владивостоке режим повышенной готовности до утра 13 июня.