Перебегавшую дорогу женщину насмерть сбили в Чите

Ночью 6 декабря на проспекте Маршала Жукова в Чите произошла смертельная авария. Водитель автомобиля марки Toyota Aristo сбил перебегавшую дорогу женщину. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

После столкновения с пешеходом машину закрутило: она вылетела на обочину дороги и врезалась в дерево. Женщина от полученных травм скончалась на месте, а водителя и пассажира иномарки доставили в больницу.

Ранее в Забайкальском крае было зарегистрировано еще одно ДТП со смертельным исходом. Водитель минивена наехал на пешехода, который умер на месте от полученных травм.